Asteroide potencialmente perigoso se aproxima da Terra nesta quarta (26)

Um asteroide considerado “potencialmente perigoso” pela Nasa passa próximo ao planeta Terra na manhã desta quarta-feira (26.mar). O asteroide 2014 TN17 tem entre 130 e 290 metros de diâmetro, e passará a cerca de 5 milhões de quilômetros da Terra. Mesmo recebendo esta classificação, o objeto não apresenta risco de atingir nosso planeta.

A Nasa classifica como potencialmente perigosos qualquer corpo celeste com mais de 140 metros de diâmetro e que se aproxime a 7,5 milhões de quilômetros ou menos da órbita da Terra. Mesmo que a agência espacial não preveja uma colisão neste caso do 2014 TN17, um asteroide de características similares a ele poderia causar um grande estrago caso colidisse com nosso planeta.

Asteroides com cerca de 140 metros costumam atingir a Terra a cada 20.000 anos, e criam crateras de cerca de um a dois quilômetros de diâmetro. Um impacto deste tipo poderia causar mortes em áreas metropolitanas e estados, dependendo do local de contato.

A agência espacial dos Estados Unidos mapeia e acompanha a rota de diversos objetos que orbitam próximos à Terra através do Centro para Estudos de Objetos Próximos à Terra.

*Com informações da CNN Brasil