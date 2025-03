10ª Corrida RUN AVOA movimenta cerca de 600 atletas em Votuporanga 

A votuporanguense Karina Franzin manteve a hegemonia e venceu na categoria feminina.

A 10ª edição da Corrida RUN AVOA realizada no último domingo (23.mar), no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP, movimentou cerca de 600 corredores de 58 cidades de toda região. A prova de 6 km percorreu as principais avenidas da região leste da cidade. O evento foi promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo).

Na categoria feminina, quem conquistou o primeiro lugar foi a votuporanguense Karina Franzin, pela equipe AVOA; em segundo, Rosemeire Santana Arena, pela Marinho Running, e, em terceiro, Lika Yamane, pelo time RUN/AFERCAN.

Na categoria masculina, o primeiro lugar foi para Vitor Andrade, da ARPA; em segundo, Ademir de Oliveira, da CH Runners, e, em terceiro, Gilmar Lopes, também pela ARPA.

Também houve premiação para os três melhores classificados pela equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/AVOA. Na categoria feminina, o primeiro lugar foi para Francielle Neves; em segundo Monaiza Trindade e em terceiro Eliete Guilherme. Já na categoria masculina, o primeiro lugar foi para Marcelo França, em segundo Robson Trindade e em terceiro Lucas Cubo.

Entre as jovens forças do esporte, Julia Nunes cravou a segunda colocação na categoria 20/24 anos.

Outro destaque na prova ficou por conta da Equipe Picerne Motos Runner/Metalúrgica Munhoz/AVOA/Prefeitura de Votuporanga representada por expoentes como Eliete Guilherme, Francielle Neves e Marcelo França, que agora se prepara para o próximo compromisso já agendado para o próximo final de semana em São José do Rio Preto/SP, durante a Corrida de Rua da Polícia Federal, com percurso de 10 km.