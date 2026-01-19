Assessor do Ministério da Saúde percorreu o Noroeste Paulista e debateu ações do SUS em Votuporanga 

Agenda foi realizada entre os dias 15 e 17 de janeiro, com compromissos em diferentes municípios da região.

O supervisor da Aspar, Humberto Tobé, esteve na região de Votuporanga entre os dias 15 e 17 de janeiro, quando cumpriu uma série de compromissos em municípios do Noroeste Paulista. A agenda incluiu visitas e encontros em Urânia, Santa Fé do Sul, Aparecida d’Oeste, Jales, Populina, Fernandópolis, Votuporanga, Nhandeara e General Salgado.

Em Votuporanga, Tobé participou de entrevista na Rádio Clube 92 FM e esteve presente em uma plenária realizada na Câmara Municipal, na última sexta-feira (16). O encontro, aberto ao público, reuniu prefeitos, vereadores, secretários de Saúde, gestores, representantes de entidades e moradores da região para discutir os desafios e perspectivas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante os compromissos, o supervisor da Aspar destacou a importância do fortalecimento das políticas públicas de saúde e do diálogo com lideranças locais. “Saúde é um tema fundamental e está presente na vida da população. É preciso alinhar as diretrizes para que as ações cheguem de forma mais efetiva aos municípios”, afirmou.

Articulação regional e escuta de demandas

Ao longo da passagem pelo Noroeste Paulista, Tobé participou de encontros com gestores municipais e representantes da sociedade civil, com foco na escuta das demandas locais, na troca de informações e no alinhamento de prioridades para a área da saúde na região.

Durante as agendas, foram abordados programas federais que impactam diretamente os municípios, como a construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, a oferta de serviços especializados, o uso da telemedicina e iniciativas voltadas à redução das filas de atendimento.

Na plenária em Votuporanga, Tobé ressaltou que cada município apresenta realidades e necessidades distintas: “O diálogo é fundamental para transformar demandas em ações concretas que melhorem o atendimento à população”, disse, ao defender um SUS com orçamento adequado, atendimento humanizado e foco em resultados.