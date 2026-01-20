Vitor Roque não tem lesão, e Andreas Pereira inicia transição física 

Alviverde enfrenta o Novorizontino às 20h desta terça-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira preparando mudanças para enfrentar o Novorizontino às 20h desta terça-feira, pela quarta rodada do Paulistão, fora de casa.

Preocupação nos últimos dias, Vitor Roque não apresentou lesão no joelho direito, após os novos exames realizados na tarde de domingo. Ele cumpriu cronograma individual com a preparação física no gramado e deve ser desfalque na rodada.

Andreas Pereira está em transição física e realizou um trabalho técnico com bola em dimensões reduzidas com as Crias da base alviverde em outro campo da Academia de Futebol, assim como os meio-campistas Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo.

Inicialmente a previsão de recuperação de Andreas era de cerca de um mês, mas com o avanço do tratamento o clube internamente vê possibilidade do meio-campista ser liberado antes do esperado.

Paulinho e Facundo Torres, tratando de lesão, trabalharam na área interna do centro de excelência. Por outro lado, Veiga e Murilo, que foram poupados da relação na última partida, podem se novidade na relação.

A tendência é que Abel Ferreira promova mudanças no time mais uma vez. Uma possível escalação passa por: Carlos Miguel (Lomba); Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emi Martínez, Larson, Veiga e Allan; Luighi e Flaco López.

*Com informações do ge