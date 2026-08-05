Prefeitura abre nova concessão para operação da tirolesa e dos pedalinhos no Parque da Cultura 

Inaugurados em agosto de 2025, os equipamentos funcionaram por menos de um ano. Novo processo licitatório prevê a retomada das atividades de turismo de aventura e recreação aquática no espaço.

O processo para contratação da empresa que irá operar a tirolesa e os pedalinhos no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP, segue em andamento. Conduzido pela Secretaria de Cultura e Turismo e autorizado pelo prefeito Jorge Seba (PSD), o novo procedimento licitatório busca garantir a retomada das atividades de turismo de aventura e recreação aquática no espaço, após o encerramento do contrato anterior.

A necessidade de uma nova licitação surgiu após a empresa Aguapeí Brasil Soluções Integradas solicitar a rescisão amigável do Contrato de Concessão Onerosa de Uso de Bem Público nº 342/2025, firmado em agosto de 2025. No pedido, feito há menos de um ano de operação, a empresa alegou inviabilidade para executar o objeto contratado.

Concluídos os procedimentos de rescisão, a Secretaria de Cultura e Turismo deu continuidade aos trâmites para a realização de um novo processo licitatório. A sessão pública ocorreu em 11 de junho, porém as empresas participantes foram inabilitadas por não apresentarem a documentação exigida ou por não atenderem ao valor mínimo estabelecido para a concessão.

Diante desse resultado, foi autorizada a abertura de um novo procedimento licitatório. O ato foi assinado em 14 de julho, permite o prosseguimento das etapas administrativas necessárias para a contratação da futura concessionária.

A Secretaria de Cultura e Turismo afirmou que segue acompanhando todas as etapas do procedimento licitatório e, após a conclusão do processo e a assinatura do contrato, a empresa vencedora poderá iniciar a operação dos atrativos, respeitando todos os requisitos legais previstos na concessão.

Na prática, não há prazo estabelecido para a retomada das atividades no local.