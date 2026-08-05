Mauricio tem punição do STJD transformada em advertência e não desfalcará o Palmeiras 

Meia-atacante do Verdão foi julgado por acertar o rosto do zagueiro Cacá, do Vitória, no jogo da última quarta-feira. Tribunal decidiu dar um jogo de punição, transformado em advertência.

O meia-atacante Mauricio recebeu um jogo de punição transformado em advertência pela 2ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo lance envolvendo o zagueiro Cacá, em goleada sobre o Vitória, na última quarta-feira. Com isso, o camisa 18 não desfalcará o Palmeiras.

Ele foi inicialmente enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que atua em casos de “conduta violenta”. A pena ia de um a seis jogos de suspensão.

Luiz Gabriel Batista Neves, relator do caso na 2ª Comissão, votou para que o meia sofresse a pena mínima, convertida em advertência.

A procuradora Marília Fontenele em seguida iniciou sua argumentação em seguida, contestando as críticas públicas que envolveram o julgamento.

A defesa do Palmeiras afirmou que não queria escalonar animosidade para um julgamento justo. Quanto ao lance, sustentou que a decisão de campo foi pela aplicação de apenas cartão amarelo, após avaliação do árbitro e da equipe do VAR.

E declarou que nem a CBF entendeu que houve notório equívoco, pois não houve punição ao árbitro Alex Gomes Stefano (RJ), inclusive escalado para apitar no fim de semana pela Copa do Brasil. Na avaliação da defesa do Palmeiras, Mauricio não deveria ter sido denunciado e, portanto, absolvido.

O relator, então, voltou a falar e disse ser “inequívoco” que Mauricio deveria ter sido expulso e que por isso os árbitros do jogo também deveriam ter sido denunciados. Ainda assim, manteve a decisão de suspensão de um jogo convertida em advertência.

O auditor Felipe Rego Barros discordou do relator e sugeriu dois jogos de suspensão. A auditora Ana Luiza Ralil acompanhou a punição de um jogo convertido em advertência, e a auditora Marina Volpato votou por um jogo, sem advertência.

Por fim, Ticiano Figueiredo de Oliveira, presidente da 2ª Comissão, acompanhou o relator. Por maioria, definiu-se a pena de um jogo convertido em advertência.

Mauricio declarou no domingo, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil, que não teve intenção de dar uma cotovelada no lance: “O lance foi totalmente sem intenção, dá para ver pelo meu histórico que não sou um jogador maldoso, com vontade de machucar o adversário. Sou muito tranquilo e sei da minha índole, meus valores”, dissera o jogador.

Depois do lance envolvendo o camisa 18 do Palmeiras, o Vitória teve dois jogadores expulsos: Cacá, por entrada violenta em Jhon Arias, e Luan Cândido, por fazer sinal de “roubo” após o primeiro vermelho.

Os dois também foram denunciados no STJD e punidos com um jogo de suspensão; no caso de Cacá, a pena também foi convertida em advertência. Fábio Mota, presidente do clube baiano, fez declarações questionando a arbitragem depois do jogo e terminou absolvido.

*Com informações do ge