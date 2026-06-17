Após idoso perder R$ 29 mil em golpe, polícia desarticula esquema interestadual de fraudes eletrônicas 

Mandados foram cumpridos em Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO e Foz do Iguaçu/PR pela Polícia Civil de Araçatuba/SP nesta terça-feira (16); suspeito apontado como chefe do grupo foi preso.

A Polícia Civil de Araçatuba/SP cumpriu, nesta terça-feira (16.jun), mandados de prisão contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes eletrônicos contra idosos em três estados do país. A investigação começou após um idoso ser vítima do golpe e perder R$ 29 mil ao acreditar que estava enviando dinheiro para o filho.

Segundo a polícia, foram cumpridos ao todo dez mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Goiânia/GO, quatro em Aparecida de Goiânia/GO e um em Foz do Iguaçu/PR.

Durante o cumprimento dos mandados, três homens foram presos temporariamente. Entre eles está, segundo a polícia, o chefe da organização criminosa investigada.

Segundo a polícia, sete pessoas são investigadas pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em março de 2025, após um idoso ser vítima do golpe. Durante a apuração, os investigadores identificaram pelo menos outros 20 crimes atribuídos ao mesmo grupo criminoso.

Na casa do suspeito apontado como chefe do grupo, os policiais apreenderam seis celulares, dois notebooks, 462 chips de telefonia já utilizados e outros 30 novos, materiais que, conforme a investigação, eram usados na aplicação dos golpes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, dois dos suspeitos confessaram participação nos crimes durante a operação.