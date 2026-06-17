Lucas Moura retira bota e avança em recuperação no São Paulo 

Meia para de usar calçado ortopédico uma semana antes do previsto e já realiza atividades em esteira antigravitacional no CT da Barra Funda.

Lucas Moura evoluiu em sua recuperação da cirurgia para correção da ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Na terça-feira, o meia do São Paulo retirou a bota ortopédica uma semana antes do prazo inicialmente previsto.

Inicialmente, o jogador deveria deixar de utilizar o aparelho após seis semanas, mas a retirada ocorreu com cinco semanas de recuperação. O médico ortopedista responsável pelo tratamento, Miguel Cohen, indicou apenas o uso de muletas no dia a dia.

Além disso, o meia já realiza trabalhos na esteira antigravitacional no CT da Barra Funda. O equipamento reduz o peso exercido sobre as pernas durante a caminhada ou corrida.

Apesar da evolução, o São Paulo mantém cautela em relação ao prazo de retorno. Lucas sofreu a lesão no dia 3 de maio, no empate com o Bahia. A previsão inicial era de que o atleta voltasse aos gramados apenas na próxima temporada.

Internamente, porém, não está descartada a possibilidade de retorno ainda em novembro, caso o camisa 7 mantenha a evolução observada nas últimas semanas.

Para acelerar a recuperação, Lucas seguiu frequentando o CT da Barra Funda durante o período de férias do elenco, iniciado em 31 de maio e encerrado nesta quarta-feira. O jogador realizou atividades junto aos fisioterapeutas do clube para não interromper o processo de recuperação.

O meia de 33 anos convive com problemas físicos nesta temporada. Em março, fraturou duas costelas no empate com o Atlético-MG e ficou cerca de dois meses afastado. Seu retorno ocorreu justamente contra o Bahia, partida em que sofreu a grave lesão no tendão de Aquiles.

Lucas participou de dez partidas na temporada, com três gols e uma assistência. Seu contrato termina no fim deste ano, e a diretoria avalia a possibilidade de renovação do vínculo.

*Com informações do ge