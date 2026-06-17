Fliv 2026 já tem data e tema definidos

Com o tema ‘Criadores de futuros: literatura abrindo janelas para novos mundos’, a 16ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada de 8 a 16 de agosto e convida o público a refletir sobre o papel da criatividade e do conhecimento na construção de novos horizontes.

@caroline_leidiane

Abrir um livro é descortinar uma janela para novas possibilidades. É a partir dessa ideia que o Festival Literário de Votuporanga (Fliv) anuncia o tema da edição de 2026: “Criadores de futuros: literatura abrindo janelas para novos mundos”. O evento será realizado de 8 a 16 de agosto, em Votuporanga.

A proposta parte da compreensão de que o futuro não é um destino único ou previamente definido, mas uma construção coletiva, moldada por conhecimento, criatividade e diferentes experiências humanas.

Ao longo da programação, com oficinas, apresentações e debates, a literatura e as manifestações culturais serão apresentadas como ferramentas de autonomia, imaginação e transformação social, dialogando com públicos de todas as idades.

A identidade visual anunciada para a 16ª edição articula diretamente com o tema escolhido. As janelas que compõem a arte simbolizam a literatura como ponto de encontro entre realidades, saberes e narrativas, convidando as pessoas a projetar novos caminhos e imaginar múltiplos futuros possíveis.

A proposta atribui à leitura um papel que vai além da aquisição de conhecimento, capaz de alcançar voos mais altos com novas perspectivas de horizontes.

A escolha do tema dá continuidade à tradição do Fliv de promover reflexões contemporâneas por meio da literatura, das artes e da cultura. Em 2025, o festival incentivou o público a pensar sobre os impactos das transformações digitais com o tema “Que histórias nos pertencem nessa travessia tecnológica?”.

Festival consolidado

Nascido em 2011 a partir da tradicional Feira do Livro de Votuporanga, o Fliv ampliou seu alcance ao longo dos anos e passou a reunir literatura, artes, música e formação cultural em uma programação gratuita.

Hoje, é reconhecido como um dos principais festivais multiculturais do país e uma das mais importantes iniciativas de democratização do acesso à cultura no interior paulista.

Em 2025, quando celebrou 15 anos de trajetória, o evento alcançou um novo marco ao ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Votuporanga. A edição comemorativa reuniu mais de 70 mil visitantes no Parque da Cultura e promoveu cerca de 600 atividades, entre mesas literárias, oficinas, intervenções artísticas, ações formativas e shows nacionais.

A programação da 16ª edição será divulgada nos próximos meses. Até lá, a organização convida a população a reservar a data e se preparar para mais um encontro dedicado à pluralidade de expressões literárias e artísticas, à circulação de ideias e ao compartilhamento de vivências.

Consolidado ao longo de mais de uma década, o festival integra o calendário cultural do município e atrai visitantes de diferentes regiões do país.