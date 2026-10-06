Após duas campanhas, Dalbert Mega deixa disputas eleitorais e volta atenções à família

Empresário afirma que resultado para deputado federal ficou abaixo do esperado e diz que pretende voltar as atenções aos negócios e à família; apesar da decisão, não descarta de forma definitiva um retorno à política.

Jorge Honorio

Depois de duas campanhas eleitorais em um intervalo de dois anos, o empresário votuporanguense Dalbert Mega decidiu colocar um ponto final, ao menos por enquanto, nas disputas por cargos eletivos. Candidato a deputado federal nas eleições de domingo (4.out), ele afirmou nesta terça-feira (6), em entrevista à Jovem Pan News Noroeste Paulista, que o desempenho nas urnas ficou abaixo do esperado e que agora pretende direcionar seu tempo às empresas e, sobretudo, às duas filhas.

A decisão, segundo Mega, vem após as experiências como candidato à Prefeitura de Votuporanga, em 2024, e à Câmara dos Deputados, neste ano. Ao falar sobre o futuro, ele foi direto: “Eu falei, não é mais para mim esse negócio, eu vou parar. Eu tenho minha vida com as minhas empresas, eu tenho minhas duas filhas que eu tenho que cuidar delas. Então, eu tenho que me dedicar aos meus negócios e às minhas filhas”, declarou.

A fala durante a entrevista foi reforçada posteriormente em uma mensagem de agradecimento aos eleitores. No comunicado, Mega afirmou, com “serenidade”, que encerra sua trajetória em busca de cargos eletivos e que pretende estar mais presente na vida das filhas.

O empresário também agradeceu às pessoas que estiveram ao seu lado tanto na candidatura à Prefeitura, em 2024, quanto na disputa deste ano. Segundo ele, apesar de os resultados não terem correspondido às expectativas, as campanhas deixaram aprendizados e permitiram que compartilhasse ideias e ouvisse a população.

Da insatisfação à experiência nas urnas

Mega contou que sua entrada na política foi motivada pela insatisfação com os rumos do país e pelo desejo de contribuir com mudanças. A experiência prática das campanhas, no entanto, também trouxe uma percepção diferente sobre o funcionamento das disputas eleitorais.

Na avaliação do empresário, a maneira de fazer campanha mudou, especialmente com o avanço das redes sociais. Estratégias tradicionais, segundo ele, perderam parte de sua força diante de candidaturas capazes de construir grande alcance e presença no ambiente digital.

Ao analisar especificamente a votação para deputado federal em Votuporanga, Mega citou Lucas Pavanato, que recebeu quase sete mil votos no município. Para ele, o desempenho é um indicativo das mudanças no comportamento do eleitor e no próprio perfil das candidaturas que conseguem maior projeção.

Afastamento das urnas, mas não do debate político

A decisão de não buscar novos cargos, porém, não significa que Mega pretenda deixar de se posicionar politicamente.

Durante a entrevista, ele afirmou que continuará se manifestando como cidadão, declarou apoio à Direita e ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro no segundo turno. Também defendeu mudanças no sistema político brasileiro, incluindo o fim da reeleição e alterações nos critérios de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Questionado sobre a possibilidade de um retorno no futuro, Mega não fechou completamente a porta. Embora tenha reforçado que sua decisão atual é permanecer longe das disputas, ele evitou tratar o afastamento como algo necessariamente definitivo.

Por ora, entretanto, o empresário sinaliza uma mudança clara de prioridades. Depois de duas campanhas, afirma que é hora de retomar com mais intensidade a vida empresarial e dedicar maior presença à família.

Na mensagem dirigida aos apoiadores, resumiu o encerramento desse ciclo em uma palavra: gratidão. Mega agradeceu cada voto recebido, as manifestações de apoio e as pessoas que dedicaram tempo às duas campanhas.

Ao final da entrevista, também afirmou ter chegado ao limite do que poderia entregar durante a disputa eleitoral. Agora, deixa momentaneamente o papel de candidato para voltar às atividades que, segundo ele, precisam novamente ocupar o centro de sua rotina: os negócios e a vida de pai.