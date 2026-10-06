Atletismo: Osmani fica em 3º na 1ª Corrida Fit Company Academia 

O atleta votuporanguense conquistou um lugar no pódio na categoria 60/64 anos da prova de 5 km, disputada em Cosmorama/SP, na tarde de sábado (3).

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, conhecido como “Locomotiva Humana”, brilhou na 1ª Corrida Pedestre Fit Company Academia, disputada em Cosmorama/SP, no último sábado (3.out), conquistando a 3ª colocação na categoria 60/64 anos.

A prova de 5 km integrou o calendário de comemorações dos dez anos de atividades da academia. Além do caráter comemorativo, a corrida teve como proposta incentivar a prática esportiva, a integração entre os participantes e a promoção da qualidade de vida.

Em entrevista ao Diário, Osmani comemorou o resultado: “Cravei 23min18s. Muito calor, tempo abafado, mas sol mesmo só nos 2 km finais. Um percurso com poucas subidas, só uma mais forte no km 1 da prova.”

Agora, a “Locomotiva Humana” vai integrar a equipe de Votuporanga na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que será realizada na cidade entre os dias 8 e 18 de outubro. Chamado de “Vovô Voador” em edições anteriores, Osmani vai competir no salto com vara, entre outras modalidades do atletismo.

Na sequência, em 7 de novembro, o atleta deve representar Votuporanga na 2ª edição da Corrida ZRun Night Run, prova de 6 km disputada no período noturno em Fernandópolis/SP.