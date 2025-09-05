Ano letivo 2026: Prefeitura inicia período de rematrículas para Educação Infantil e Ensino Fundamental na próxima segunda-feira

Rematrículas deverão ser realizadas entre os dias 8 e 26 de setembro diretamente nas escolas; prazo é essencial para garantir a vaga em 2026.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, informa que o período de rematrículas para as creches da Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental terá início na próxima segunda-feira (8.set) e seguirá até o dia 26 de setembro.

Os pais ou responsáveis devem realizar a rematrícula dos alunos matriculados na Educação Infantil (Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II e Pré I) e no Ensino Fundamental (1º ao 4º ano). O procedimento deve ser feito diretamente na unidade em que o estudante frequenta, dentro do prazo estipulado.

Vale ressaltar, que a assinatura da rematrícula garante a continuidade da vaga para o ano letivo de 2026, e também um momento oportuno para realizar a atualização dos dados cadastrais, como endereço, telefones para contato e informações sobre pessoas autorizadas a retirar a criança da unidade escolar.

A Secretaria da Educação alerta que não serão aceitas rematrículas após o período divulgado. Caso o responsável perca o prazo, será necessário comparecer na própria Pasta Municipal em 2026 para solicitar vaga.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Educação pelo telefone (17) 3405-9750 ou presencialmente na Rua Pernambuco, nº 4.865 (Patrimônio Novo).