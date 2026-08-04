Ancelotti se reúne com técnicos das seleções de base do Brasil na Granja Comary 

Treinador quer se aproximar e ter maior integração com o trabalho de categorias inferiores.

O técnico Carlo Ancelotti se reuniu nesta quinta-feira com os comandantes das seleções de base do Brasil na Granja Comary, em Teresópolis.

Participaram da conversa o técnico Paulo Victor, da Seleção sub-20, Carlos Eduardo Patetuci, da sub-17, e Guilherme Dalla Déa, da sub-15.

Ancelotti esteve acompanhado do coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e do gerente Cícero Souza.

Segundo a CBF, “a reunião teve como objetivo promover a troca de experiências entre os profissionais e ampliar a integração entre as diferentes categorias.”

Em entrevista ao ge, Ancelotti destacou a intenção de renovar a seleção brasileira, encerrando o ciclo de jogadores mais experientes e dando oportunidade a jovens atletas: “Estamos mais perto da Sub-15, Sub-17, Sub-20… Temos que estar mais próximos por ser um trampolim importante para a Olimpíada. Muitos jogadores que vão estar na Olimpíada podem jogar a Copa do Mundo de 2030. Estamos em contato direto com o Paulo (Victor, técnico da seleção sub-20)”, afirmou.

Questionado sobre garotos que estão no radar, ele disse: “Há os jovens que já estiveram conosco: Estêvão, Rayan, Endrick, esses vão ser muito importantes. O Vitor Reis, por exemplo. Nomear jogadores é complicado, mas há jovens no Brasileirão, goleiros que estão jogando e mostrando qualidade para serem potencialmente da Seleção.”

Na quinta-feira de manhã, Ancelotti acompanhou jogos da reta final da primeira edição da Copa do Brasil Sub-15.

Os primeiros jogos da Seleção depois da Copa do Mundo serão contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, em 3 de outubro.

*Com informações do ge