Neymar é relacionado para Remo x Santos, mas não viaja com a delegação 

Jogador permanecerá em São Paulo para participar de leilão do próprio instituto ainda nesta segunda e embarca para Belém nesta terça-feira.

Neymar foi relacionado pelo Santos para a partida contra o Remo, mas não viaja com a delegação para o Pará, nesta segunda-feira. Os times se enfrentam nesta terça, às 21h30, no Estádio Mangueirão, pelo segundo jogo do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador permanecerá em São Paulo, onde participará de um leilão promovido pelo instituto que leva o nome dele. Ele seguirá para Belém na manhã desta terça.

No último sábado, o técnico Cuca havia relatado uma preocupação dentro do clube sobre a condição física de Neymar e o risco de uma lesão pela sequência de jogos pós-Copa do Mundo. Não se sabe se o jogador começará a partida como titular.

Por outro lado, o Santos não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador precisou ser substituído no jogo contra o Remo por conta de dores na perna esquerda.

Após a realização de exames, o atleta teve constatada lesão na panturrilha e permanecerá em tratamento no CT Rei Pelé.

Sem Lucas Veríssimo, a tendência é que Adonis Frías assuma a condição de titular na zaga ao lado de João Ananias.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (João Schmidt) e Barreal; Neymar e Gabigol.

*Com informações do ge