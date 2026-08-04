Guanaes defende modelo de jogo do Mirassol após gol sofrido em empate: “Erro é parte do processo” 

Treinador valoriza atuação do Leão diante do Grêmio e mantém confiança para jogo de volta nas oitavas da Copa do Brasil.

O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, valorizou o empate por 1 a 1 com o Grêmio, na noite deste domingo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o treinador, o resultado mantém a disputa aberta para a partida de volta, em Porto Alegre. Na coletiva, ele voltou a defender o modelo de jogo da equipe. Na avaliação de Guanaes, o Mirassol evoluiu durante a partida e fez um segundo tempo superior ao primeiro. O treinador afirmou que não pretende mudar a maneira de jogar da equipe por conta do erro que originou o gol gremista: “O gol que sofremos faz parte do processo. Chama mais atenção porque é um erro, e o erro sempre tem mais peso na avaliação. Mas é uma demonstração de confiança continuar construindo da forma que acreditamos.”

“O segundo tempo me agradou mais do que o primeiro. Não posso me pautar apenas pelo resultado, preciso olhar para o desempenho. A eliminatória está aberta e tenho total confiança de que podemos fazer um grande jogo em Porto Alegre.”

Autor do gol do Mirassol, Bruno Santos voltou a marcar diante do Grêmio e recebeu elogios do treinador, que destacou a importância do atacante para além das finalizações: “O Bruno contribui muito para a equipe, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Faz um trabalho tático muito importante, ataca espaço, ajuda na pressão e ainda tem muita margem para crescer. Fazer gol é muito difícil e ele já marcou mais uma vez. Precisamos dos destaques individuais dentro da força coletiva, e hoje ele apareceu novamente com um gol decisivo.”

Guanaes também valorizou o elenco, especialmente em meio à sequência de partidas. Segundo ele, os jogadores que entraram deram uma nova dinâmica ao time, com destaque para Fernandinho: “Temos muitos jogos em sequência e precisamos contar com todos. O importante é que cada jogador esteja preparado para entregar desempenho quando tiver oportunidade. Os jogadores que entraram deram muita agressividade ao time. Gostei especialmente da atuação do Fernandinho, que estava muito bem no jogo e só saiu porque pediu substituição.”

Ao comentar a arbitragem, o treinador demonstrou insatisfação principalmente com o tempo de acréscimos e pediu que a equipe de arbitragem da partida de volta tenha critérios “equilibrados”.

“Não gostei nem um pouco dos critérios. Não consigo entender quatro minutos de acréscimo, nem alguns lances durante o jogo. Só espero uma arbitragem equilibrada para a decisão. Espero que, em Porto Alegre, a arbitragem seja justa. Quem passar precisa passar pelo que acontecer dentro de campo.

Por fim, Guanaes voltou a defender o trabalho desenvolvido no Mirassol e afirmou que o clube colhe resultados por manter convicção no planejamento, mesmo em momentos de dificuldade: “O Mirassol sempre acreditou nos processos. Passei por momentos difíceis e tive respaldo para trabalhar, algo raro no futebol brasileiro, e isso fortalece todo o ambiente. Resultado é consequência. Quando existe um ambiente saudável, convicção nas ideias e responsabilidade compartilhada entre clube, comissão, jogadores e torcida, a tendência é que os resultados apareçam”, encerrou o treinador.

O Mirassol volta a enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer avança às quartas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.