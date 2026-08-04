TSE abre e desmonta urna eletrônica ao vivo pela primeira vez

Objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a transparência, a auditabilidade e a segurança dos equipamentos.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizou nesta segunda-feira (3.jul) a abertura da urna eletrônica. No ato simbólico, transmitido ao vivo pela internet, um equipamento foi “desmontado” para ser mostrado como funciona por dentro. É a primeira vez que a Corte fez o procedimento publicamente.

A atividade ocorreu nas 27 unidades da federação, dentro da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação.

O objetivo do evento é ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a transparência, a auditabilidade e a segurança das urnas eletrônicas.

“Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que a urna pode ser aberta com facilidade para fins de manutenção e fiscalização. No entanto, isso não significa vulnerabilidade. O sistema é desenvolvido para impedir qualquer alteração indevida dos votos e garantir que o voto registrado seja exatamente o voto apurado”, explicou o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo.

Durante a demonstração foram apresentados temas como assinatura digital, sigilo do voto, fiscalização dos sistemas eleitorais, testes de segurança e etapas de auditoria realizadas antes, durante e após as eleições.

Em outubro, mais de 158 milhões de eleitores vão às seções eleitorais para escolher candidatos a seis cargos diferentes, o que exige um esforço logístico por parte da Justiça Eleitoral. No total, 563 mil urnas serão usadas nas Eleições de 2026.

*Com informações da CNN Brasil