Convocados da Seleção: veja a lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia 

Técnico chama Leo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Rayan; Endrick retorna, e Ibañez e Danilo voltam a ser lembrados na última convocação antes da definição para a Copa do Mundo.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a relação de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. Essa é a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

“A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%”, comentou o treinador.

Carlo Ancelotti não se prolongou na resposta sobre a ausência de Neymar. O atacante do Santos estava na pré-lista, mas não disputou o jogo contra o Mirassol, que o técnico da Seleção acompanhou in loco.

As novidades na lista são: Leo Pereira, do Flamengo; Gabriel Sara, do Galatasaray; Igor Thiago, do Brentford; e Rayan, do Bournemouth. O zagueiro Ibañez foi chamado para a Seleção no início deste ciclo pós Copa do Mundo de 2022, e o volante Danilo chegou a ser convocado por Tite.

“Quando chamamos jogadores novos, queremos saber como se incorporam no nosso ambiente, caráter. Sabemos perfeitamente com estão jogando, porque temos avaliações de cada jogador que está e não está na lista”, disse Ancelotti.

Os convocados da Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Algumas baixas na lista da Seleção para esta data Fifa já eram conhecidas há tempos, como as do zagueiro Éder Militão e do volante Bruno Guimarães. Outras são recentes, com as do atacante Rodrygo e dos laterais Caio Henrique e Vanderson.

O Brasil enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Depois disso, a Seleção fará um jogo contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, e seu último compromisso antes da Copa do Mundo será o amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, também nos EUA.

A convocação para a Copa será no dia 18 de maio. A previsão é começar a preparação específica para a Copa no dia 25 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Mas a data de apresentação dos jogadores vai depender do desgaste com o fim de temporada na Europa. A seleção brasileira viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026 e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, até encerrar a primeira fase dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia, às 19h.

O Brasil disputou até hoje oito jogos sob o comando de Carlo Ancelotti. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e cinco sofridos.

Agenda da Seleção prevista até a Copa:

23/03 – Apresentação em Orlando

26/03 – Brasil x França, em Boston

31/03 – Brasil x Croácia, em Orlando

11/05 – Prazo final para a inscrição para a Copa

18/05 – Convocação para a Copa do Mundo

25/05 – Início da preparação na Granja Comary

31/05 – Brasil x Panamá, no Maracanã

01/06 – Viagem para os EUA

06/06 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/06 – Estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos

*Com informações do ge