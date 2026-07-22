Eliminatórias 2030: com países-sede, Conmebol prevê início no segundo semestre de 2027 

Sedes de jogos em 2030, classificados Argentina, Uruguai e Paraguai manifestam desejo de participar do torneio. Seleção brasileira vai tentar amistosos contra europeus antes de eliminatória.

Com três sul-americanos já classificados para a Copa de 2030 — Argentina, Uruguai e Paraguai —, a Conmebol estuda como tornar atrativa e, principalmente, lucrativa a disputa dos 10 países do continente para o Mundial do Marrocos, Espanha e Portugal.

Sedes de apenas uma partida cada, Argentina, Uruguai e Paraguai já manifestaram à Conmebol o desejo de disputar o torneio de classificação — por motivos de manter suas seleções com agenda de competição e também pela venda de direitos para a transmissão de partida — a Fifa ainda não vai definir o tamanho da próxima Copa, se vai ter de novo 48 ou aumentar novamente para 64 seleções).

A previsão da Conmebol é iniciar no segundo semestre de 2027.

Nas últimas Eliminatórias, sempre houve pontos corridos, com 18 jogos — 9 de mandante para cada país. Algo que as federações nacionais não abrem mão. Com 48 seleções, os sul-americanos têm direito a seis vagas diretas e sobra uma para a repescagem.

Para 2030, portanto, haveria três vagas diretas em disputa, além da repescagem, para apenas sete seleções, já que Argentina, Uruguai e Paraguai estão garantidos.

A Fifa, usualmente, tira da conta da “zona de classificação” os países-sedes, o que poderia ampliar das 6 vagas atuais as três já garantidas. Mas não há definição sobre o que ampliaria para 9.

Formatos em estudo

Além de premiações, a Conmebol sonhava com minitorneio que reunisse os melhores colocados sul-americanos e europeus, mas a ideia está praticamente descartada. O problema é o de sempre: o choque de calendários. Além das Eliminatórias, a Europa tem a sua Liga das Nações.

Aliás, uma das ideias, era replicar modelo das eliminatórias para a Copa Feminina de 2027. A Liga das Nações sul-americana tem nove equipes – o Brasil, sede do Mundial, não disputa – que se enfrentam em oito jogos. As duas primeiras se classificam, enquanto terceira e quarta colocadas disputam o play-off da Fifa.

O torneio masculino, porém, seria maior, com o mesmo formato das eliminatórias atuais – pontos corridos, todos contra todos em dois turnos. Os diferenciais seriam a disputa de um título e as premiações em dinheiro.

A Seleção, por ora, tem dois confrontos marcados com a Austrália na data Fifa unificada de setembro e outubro. A previsão é de mais amistosos nas Datas Fifas de novembro, março e junho do ano que vem – o objetivo da CBF é enfrentar europeus no ano que vem – até o começo das Eliminatórias.