AME Votuporanga marca presença em congresso internacional sobre medicina integrativa

O compromisso do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga com a formação contínua e a valorização de seus profissionais ultrapassou fronteiras. O acupunturista da unidade, Dr. Neil Alvimar Ramos, representou a instituição como palestrante no XVIII Congresso Estudantil de Medicina da Universidade de Sonora, no México, que reuniu um público recorde de 600 participantes, entre estudantes e profissionais da área da saúde.
Dr. Neil apresentou o tema “Medicina Interna: Entre a integração e a especialidade – O médico generalista e o especialista na abordagem integral ao paciente”, destacando a importância de uma atuação médica colaborativa e da acupuntura como prática complementar no cuidado integral ao paciente.
“Foi muito gratificante compartilhar a experiência que temos no AME Votuporanga com profissionais e estudantes de outro país. Fui muito bem acolhido e percebi como a visão humanizada e integrativa da saúde desperta cada vez mais interesse na formação médica”, contou Dr. Neil.
Para a gestora administrativa do Ambulatório Votuporanga, Marilza Cardi, a participação do profissional reforça o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido na unidade.
“Ter um colaborador representando o AME em um congresso internacional é motivo de orgulho. Demonstra que estamos no caminho certo ao investir em práticas integrativas, acolhedoras e atualizadas. Esse reconhecimento reflete diretamente no cuidado que oferecemos aos nossos pacientes”, afirmou.
Com um olhar voltado para o ser humano em sua totalidade, o AME Votuporanga segue incentivando seus profissionais a buscar conhecimento e compartilhar experiências que façam a diferença na vida das pessoas.