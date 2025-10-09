Falece o comerciante Carlos Alberto de Freitas Tosta, aos 55 anos 

O comerciante votuporanguense Carlos Alberto de Freitas Tosta teve morte encefálica constatada na noite desta quarta-feira (8.out), na Santa Casa de Votuporanga/SP. Conhecido carinhosamente como Carlão, ele completou 55 anos, no último sábado (4), já internado em leito hospitalar.
Carlão sofreu um infarto na última quinta-feira (3), enquanto realizava uma entrega de portas e batentes em uma obra. Ao sentir-se mal, ele foi socorrido por operários que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo posteriormente encaminhado à Santa Casa de Votuporanga.
Após cinco dias hospitalizado, Carlão não resistiu e teve cerebral constatada. Em um gesto de solidariedade, a família autorizou e iniciou os trâmites para a doação de órgãos, atendendo a um desejo antigo de Carlão, que era doador.
Carlos Tosta se tornou um nome bastante conhecido no setor de materiais para construção de Votuporanga e região. Trabalhou por muitos anos na antiga Constrular Materiais para Construção e também como gerente da Madeireira Constrular. De onde fundou o próprio empreendimento, a Casa dos Portais, localizada na Avenida João Gonçalves Leite.
Carlão deixou a esposa Alexandra Vani Tosta e o filho Heitor Vani Tosta; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
Seu velório ocorre nesta sexta-feira (10), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga; e o sepultamento está previsto para às 17h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.
*Com informações do Votunews