Alunos da Unifev participam da Agrishow 2025, maior feira agrícola da América Latina

A experiência reforçou a integração entre a formação acadêmica e o cenário atual do setor agroindustrial.

No dia 30 de abril, estudantes dos cursos de Administração, Agronomia e Medicina Veterinária da Unifev participaram da Agrishow 2025 – considerada a maior e mais importante feira do setor agropecuário da América Latina. A atividade proporcionou uma vivência enriquecedora, conectando os alunos às principais inovações tecnológicas do agronegócio.