Dorival Júnior reconhece necessidade de reforços para o Corinthians: “Uma ou outra peça” 

Diretoria deve ir atrás de pelo menos um zagueiro e um atacante de beirada para o segundo semestre.

Pela primeira vez desde que assinou com o Corinthians, o técnico Dorival Júnior reconheceu que o elenco necessita de reforços. Logo após o empate com o América de Cali por 1 a 1, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o treinador deixou escapar que o clube irá ao mercado nas próximas semanas em busca de novas peças para deixar a equipe mais competitiva.

“Há um ano, se olhássemos o elenco, houve uma alteração profunda em relação às peças. Hoje passamos por um processo diferente. Quem sabe a equipe chegue em outra situação até o fim do ano. Com certeza todas as equipes estarão mexendo para melhorarem seus grupos.”

“É um trabalho contínuo, vai sendo melhorado a cada momento para que possamos respeitar esse processo e movimentos para ter um elenco confiável. Queremos trabalhar para melhorar esse grupo que tem qualidade, tem capacidade, precisa de uma ou outra peça. Mas que equipe no Brasil não precisa? Precisamos evoluir, e estamos melhorando”, afirmou Dorival, deixando escapar que pedirá novos jogadores.

Embora não assuma publicamente, o Corinthians deve ir atrás de pelo menos três ou quatro atletas no mercado. A diretoria prioriza a contratação de um zagueiro e pelo menos um atacante de beirada – posição considerada carente no elenco desde o ano passado.

Por conta da paralisação do calendário para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, a Fifa criou uma janela de transferências extraordinária, que ficará de 2 a 10 de junho deste ano. Depois, os clubes poderão registrar novos jogadores de 10 de julho a 2 de setembro.

Apesar da motivação em trazer novos jogadores e do trabalho de levantamento de dados feito no CT Joaquim Grava, o Corinthians deve adotar uma política de negociar apenas com atletas livres ou com contratos próximos do fim. Em grave crise financeira e com problemas no fluxo de caixa, o Timão não terá dinheiro para fazer aquisições.

*Com informações do ge