Natal Solidário 2025 mobiliza comunidade acadêmica em campanha de arrecadação

Ação envolve mais de dez cursos da Unifev e reforça o compromisso social da Instituição.

O espírito natalino chegou à Unifev! A Instituição deu início, nesta semana, ao Projeto Natal Solidário 2025, que reúne alunos e docentes de diversos cursos em uma grande corrente de solidariedade. A ação tem como objetivo promover o engajamento social e o desenvolvimento da empatia, estimulando a consciência coletiva e o compromisso com o próximo.