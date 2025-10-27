Natal Solidário 2025 mobiliza comunidade acadêmica em campanha de arrecadação

Ação envolve mais de dez cursos da Unifev e reforça o compromisso social da Instituição.
O espírito natalino chegou à Unifev! A Instituição deu início, nesta semana, ao Projeto Natal Solidário 2025, que reúne alunos e docentes de diversos cursos em uma grande corrente de solidariedade. A ação tem como objetivo promover o engajamento social e o desenvolvimento da empatia, estimulando a consciência coletiva e o compromisso com o próximo.
Os estudantes da Unifev que desejarem participar devem realizar inscrição on-line pelo link unifev.edu.br/natalsolidario25 e entregar um kit composto por uma caixa de lápis de cor (12 unidades), um caderno brochura A4 de 80 folhas e cinco pacotes de gelatina. Já a comunidade externa pode contribuir sem necessidade de inscrição, realizando a doação dos mesmos itens.
As arrecadações seguem até o dia 12 de dezembro, nas coordenações dos cursos da Cidade Universitária e do câmpus Centro. A entrega dos materiais está prevista para o dia 16 de dezembro, em ação conjunta que contará com a participação de docentes e discentes da Instituição.
Segundo a Profa. Ma. Éllen Cássia Giacomini Casali, coordenadora do projeto, a iniciativa é uma oportunidade de vivenciar valores humanos e reforçar o papel transformador da educação. “Nosso propósito é despertar o olhar solidário e o senso de responsabilidade social nos estudantes, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações”, destacou.
A campanha é desenvolvida em parceria com o Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev e com os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.