Aluna tem dedo decepado em escola de Votuporanga 

A aluna que cursa o ensino médio na Escola Estadual ‘Sarah Arnold Barbosa’ (SAB) sofreu amputação após ter o membro atingido por uma porta. Seduc-SP afirmou que a adolescente está bem.

Jorge Honorio

Uma aluna da Escola Estadual ‘Sarah Arnold Barbosa’ (SAB), localizada no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP, sofreu amputação de parte de um dedo da mão, nesta terça-feira (21.out).

De acordo com o apurado pelo Diário, a aluna matriculada no ensino médio estava no interior da unidade, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, teve o dedo atingido por uma porta, durante uma suposta ‘brincadeira’ com colegas. O acidente teria ocorrido, quando a mão da vítima estaria no batente e teria sido atingida pela porta.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP), respondeu por meio de nota, que “assim que o acidente ocorreu, a equipe gestora da unidade prestou socorro à estudante ferida. Os responsáveis foram imediatamente comunicados e prontamente a levaram para o pronto socorro, onde foi atendida. A estudante passa bem e realizará as atividades escolares de forma remota temporariamente.”

A nota informa ainda que os responsáveis pelos alunos envolvidos foram convocados para uma reunião e informados sobre as medidas disciplinares cabíveis, contudo, não divulgou quais medidas foram aplicadas.

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), por meio da unidade escolar, está oferecendo todo o apoio psicológico necessário, além de se colocar à disposição da estudante e responsáveis para quaisquer necessidades”, concluiu a Seduc-SP.

A Escola Estadual ‘Sarah Arnold Barbosa’ (SAB) se consolidou nos últimos anos como referência em Votuporanga, sendo conhecida por um costume peculiar, onde pais e responsáveis passavam à noite em frente a unidade para garantir uma vaga. A escola também aderiu ao modelo cívico-militar, sendo a primeira da cidade.