Seleção fará convocação para amistosos contra Senegal e Tunísia no dia 3 de novembro 

Carlo Ancelotti anuncia daqui a duas semanas a lista de jogadores convocados para os últimos compromissos da seleção brasileira em 2025.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 3 de novembro, em evento a ser realizado às 15h na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia.

Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará o Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.

Visando a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti pretende fazer observações finais neste mês de novembro, encorpar a equipe titular em março do ano que vem e estreitar a conexão com o torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.

O Brasil disputou até agora oito jogos oficiais neste ano. Foram seis partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (três vitórias, um empate e duas derrotas) e os amistosos recentes contra Coreia do Sul e Japão (uma vitória e uma derrota).

Para o início do ano que vem, a CBF já tem engatilhado um amistoso contra a França e trabalha para definir o segundo adversário. Holanda e Croácia são os preferidos, com os algozes da última Copa de 2022 em vantagem no momento. Tudo depende das eliminatórias europeias, já que a data Fifa de março está reservada para repescagem.