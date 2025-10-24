Tarcísio de Freitas desembarca em Votuporanga e inaugura escolas 

O governador já anunciou o Hospital Materno Infantil com investimento de R$ 35 milhões, e previsão de inauguração para dezembro de 2027. Tarcísio de Freitas é aguardado nesta sexta-feira (24), às 16h30, no bairro Parque Residencial Colinas.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarca em Votuporanga/SP nesta sexta-feira (24.out), pela primeira vez desde que assumiu o comando do Estado.

De acordo com a agenda oficial do Palácio dos Bandeirantes, o compromisso na cidade das brisas suaves será marcado pelo evento de inauguração da Escola Estadual “Park Residencial Colinas” e o Descerramento da Placa Inaugural da Creche-Escola “Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro”, a partir das 16h30, na Rua Antônio Seba, no bairro Parque Residencial Colinas.

Nesta quinta-feira (23), Tarcísio de Freitas anunciou a instalação de um Hospital Materno Infantil no município, com investimento de R$ 35 milhões, e previsão de inauguração para dezembro de 2027. A notícia foi dada na presença do prefeito Jorge Seba (PSD) e do Secretário da Saúde do Estado de SP, Eleuses Paiva, durante abertura da Caravana 3D em São José do Rio Preto/SP. O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, também acompanhou o anúncio, já que a Santa Casa fará a gestão do HMI. A Unifev também é parceira deste investimento.

O Hospital Materno Infantil surpreende pela grandiosidade, tanto em estrutura física, como em capacidade de atendimento. Serão mais de 6,8 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em uma área anexa à Santa Casa de Votuporanga. O Hospital terá 104 leitos, sendo 30 de UTI (Neo Natal, Pediátrica, UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), três salas cirúrgicas e três PPPs (salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto).

A previsão total do investimento anunciado por Tarcísio de Freitas conta com R$ 15 milhões de recursos do Governo do Estado de São Paulo e R$ 20 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e Santa Casa.

A unidade anunciada será referência materno infantil da rede Alyne para 53 municípios da região noroeste paulista. A Rede Alyne, uma atualização da antiga Rede Cegonha, é uma das cinco redes temáticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela está organizada em seis componentes fundamentais: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico; sistema de apoio e sistema de governança. Tem como objetivo principal reduzir a mortalidade materna, ampliar o acesso a serviços de saúde integrados e humanizados para gestantes e mães, promovendo maior equidade e justiça social.

A grande expectativa está voltada para o novo serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, um desejo antigo de toda a região e da Santa Casa, que irá garantir atendimento especializado e humanizado para os casos mais delicados, salvando vidas e promovendo a recuperação com todo o suporte necessário.