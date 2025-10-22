Polícia Militar captura foragida da Justiça em Votuporanga 

Mulher de 31 anos estava internada em uma clínica de reabilitação, situada às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Uma mulher de 31 anos, que constava como procurada pela Justiça, foi presa pela Polícia Militar de Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (21.out).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Marginal 1, no distrito de Simonsen, quando receberam uma denúncia anônima informando que uma paciente internada em uma clínica de reabilitação, situada às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), estaria com um mandado de prisão em aberto.

Em seguida, a equipe se deslocou até o local e confirmou a presença da mulher, que é conhecida nos meios policiais por envolvimento em ocorrências anteriores. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao realizarem a consulta no sistema criminal, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em regime semiaberto expedido pela Justiça.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.