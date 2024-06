Alinhamento dos planetas será visível do Brasil no sábado; saiba mais

Fenômeno poderá ser visto a olho nu pouco antes do amanhecer.

Um alinhamento de planetas poderá ser visto a olho nu no céu do Brasil na madrugada do próximo sábado (29.jun). Pouco antes do amanhecer, será possível observar Saturno, a Lua, Marte e Júpiter formando uma linha reta.

O fenômeno, chamado de conjunção na astronomia, será visível tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul.

Uma conjunção ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu — uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço.

Embora o fenômeno ocorra em 29 de junho, o alinhamento dos planetas com a Lua também deve ser visível alguns dias antes ou alguns dias depois.

Como observar o alinhamento dos planetas?

Segundo Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, o melhor horário para observar os planetas formando uma “linha” no céu com a Lua será pouco antes do nascer do Sol.

E a melhor forma de observar o alinhamento é a olho nu, procurando a conjunção dos astros próximo ao horizonte, na direção leste. É preferível buscar um local em que não tenham obstáculos bloqueando a visão do horizonte para observar o fenômeno.

“A observação da conjunção de todos eles juntos deve ser [feita] a olho nu, pois os astros estarão espalhados no céu em um campo de visão bem amplo. Se tiver um binóculo ou telescópio, basta apontar para cada astro separadamente para visualizar com ampliação”, explicou Langhi.

“Participação secreta”

Langhi ainda acrescentou que o alinhamento dos planetas com a Lua conta com uma “participação secreta”: Urano, que estaria entre Marte e Júpiter no céu, mas não é visível a olho nu.

Os cinco planetas visíveis a olho nu no céu noturno são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Destes, três farão parte da conjunção com a Lua no sábado.

Outras conjunções em junho

Nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), também será possível observar duas outras conjunções no céu noturno.

A Lua aparentará estar bem próxima de Saturno durante a madrugada do dia 27. Ambos os astros devem nascer na direção leste.

No dia seguinte, Júpiter passa ao lado do aglomerado de estrelas das Híades, pouco antes do amanhecer, também na direção leste.

*Com informações da CNN Brasil