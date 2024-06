Copa América: Rodrygo fica fora de treino da Seleção; Dorival tem conversa com Vini Jr 

Camisa 10 é preservado, mas não preocupa para jogo contra Paraguai nesta sexta, às 22h, no Allegiant Stadium.

Camisa 10 da seleção brasileira, o atacante Rodrygo ficou fora do treinamento desta quarta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O jogador foi preservado da atividade para controle de carga, mas não preocupa para o jogo contra o Paraguai.

A ausência de Rodrygo foi apenas uma precaução para evitar lesões. Ele foi retirado do treino por recomendação dos fisiologistas, não dos médicos.

No começo da atividade, o técnico Dorival Júnior conversou separadamente com Vinicius Jr no gramado. O atacante é o principal nome da Seleção e teve atuação apagada na estreia, contra a Costa Rica. Mais cedo, em coletiva, o lateral Arana disse que busca sintonia com Vini pelo lado esquerdo.

“Vini está vivendo o seu melhor momento, tem tudo para ganhar o prêmio de melhor do mundo, estou na torcida para que aconteça isso. Realmente, quando ele encosta na bola, sempre tem três jogadores marcando, por isso muitas vezes eu não faço o movimento que costumo fazer no meu clube de ultrapassar. Se eu fizer isso, acabo levando mais um marcador em cima dele. Quanto mais ele ficar livre ali.”

Depois de empatar em 1 a 1 com a Costa Rica na estreia na Copa América, a Seleção volta a campo nesta sexta-feira, às 22h, no estádio Allegiant.

Calor do deserto

Muita água e cuidados com a alimentação para evitar problemas ainda maiores na sequência da Copa América. É dessa maneira que a Seleção encara o fortíssimo calor de Las Vegas na preparação para pegar o Paraguai pela segunda rodada do Grupo D. Com temperatura médica acima de 40 graus, a comissão técnica mudou o horário do treino desta quarta-feira.

Inicialmente, a atividade estava marcada para às 17h no horário local (quatro a menos do que Brasília), mas a CBF anunciou ainda na noite de terça a alteração para 19h. Se o sol já não estava tão forte, o mesmo não pode se dizer da temperatura e do clima seco, uma vez que os termômetros registraram a todo instante cerca de 40º celsius.

O Allegiant Stadium, palco da partida, é climatizado. Os treinamentos, no entanto, serão realizados no Bettye Wilson Soccer Complex.

Na atividade desta quarta Dorival Júnior começa a montar o time que vai encarar os paraguaios. A tendência é de que não haja muitas novidades.

Las Vegas fica localizada no deserto do Mojave e tem ao seu redor montanhas por todos os lados que ocasionam o clima árido. Guilherme Arana falou sobre as dificuldades por conta das altas temperaturas: “Realmente, muito quente. Logo quando saiu do avião eu estava todo agasalhado, porque no avião é um pouco frio, e aí veio aquele mormaço, muito calor. A gente segue as recomendações do pessoal da nutrição, preparadores físicos, para se hidratar bastante, isso é importante.”

A Seleção precisa vencer o Paraguai para poder ser líder sem depender de outros resultados na chave que conta ainda com a Colômbia e a Costa Rica.

*Com informações do ge