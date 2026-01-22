Prefeitura amplia sinalização viária para melhorar orientação no trânsito 

Mais de 1.200 placas foram instaladas ou substituídas em diferentes regiões de Votuporanga.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga segue investindo de forma contínua na melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária em diferentes regiões do município.

Ao longo de 2025, foram instaladas e substituídas mais de 1.200 placas de trânsito, além da implantação de aproximadamente 300 postes, contribuindo para a organização do tráfego e a orientação de motoristas e pedestres.

O trabalho inclui a instalação de 700 novas placas de nomenclatura de ruas, sendo 400 delas em novo modelo, com corte a laser, tecnologia que amplia a durabilidade do material e assegura padronização e melhor leitura das informações.

As ações fazem parte de um serviço permanente da pasta, voltado ao desenvolvimento viário, à segurança no trânsito e à qualidade de vida da população, contemplando tanto a região central quanto os bairros mais afastados.

Segundo o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, a modernização da sinalização é essencial para o funcionamento da cidade: “Esse trabalho vai muito além da estética. Uma sinalização adequada contribui diretamente para a segurança viária, facilita a mobilidade e melhora a orientação das pessoas. É um investimento que impacta positivamente o dia a dia da população”, afirmou.