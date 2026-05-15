Alesp aprova projeto que eleva salário mínimo em SP para R$ 1.874 

A proposta segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos); novo piso representa é 15,6% maior que o salário mínimo nacional.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta quarta-feira (13.mai) o projeto de lei 386/2026 que aumenta para R$ 1.874,36 o salário mínimo estadual em 2026. O texto agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O novo piso representa um aumento de R$ 70,36 em relação ao valor atual, isto é, de 3,9%. A medida contempla cerca de 70 categorias de profissionais que não têm piso salarial definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo, como é o caso de trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos, motoboys, entre outros.

O montante também é 15,6% maior do que o salário mínimo nacional, de R$ 1.621,00. Isso equivale a uma diferença de R$ 253,36.

Outra proposta aprovada pela Casa foi o PL 385/2026, que concede um abono complementar para os servidores estaduais que recebem abaixo do novo piso. O benefício eleva a remuneração paga a esses trabalhadores para até R$ 1.874,36, de acordo com a jornada de trabalho.

De acordo com o governo do Estado de São Paulo, mais de 89 mil seguidores ativos, aposentados e pensionistas serão contemplados. Ao todo, 89.877 servidores (cerca de 9% do total de ativos, inativos e pensionistas) serão beneficiados. O impacto estimado pelo governo é de R$ 6,5 milhões ao mês, ou R$ 56,2 milhões neste ano. Para 2027 e 2028, o impacto previsto é de R$ 88,5 milhões por ano.