Sai Rodrigo Beleza e entra Miguel Maturana na Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Rodrigo Beleza se desincompatibilizou do cargo com o objetivo de disputar as eleições; por sua vez, Miguel Maturana já possui experiência na administração pública e volta a assumir uma pasta.

As eleições de 2024 causam mais uma alteração no secretariado da gestão Jorge Seba/Cabo Valter, sai Rodrigo Beleza e entra Miguel Maturana no comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga/SP.

Na última quarta-feira (29.mai) o Diário Oficial do Município anunciou a exoneração de Rodrigo Beleza da chefia da pasta, e nesta segunda-feira (3.jun), retroagindo ao dia 1º, apresentou Miguel Maturana como novo titular da secretaria.

As alterações vêm na esteira do pleito eleitoral, já que Rodrigo Beleza, filiado recentemente ao PL (Partido Liberal), se desincompatibilizou do cargo com o objetivo de disputar a vaga de vice-prefeito, considerando a possibilidade do PL indicar o vice na chapa que buscará a reeleição do prefeito Jorge Seba. Anteriormente membro do União Brasil, Beleza fez a mudança para o PL este ano, já visando a nova configuração política.

Na vida pública, Rodrigo Beleza foi vereador de 2017 a 2020; e é uma das lideranças do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), já que coordena as categorias de base do clube. Além disso, é um dos organizadores do Play Votu e já foi presidente do Lions Clube Votuporanga.

Agora ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo deixa a secretaria e busca se viabilizar como pré-candidato a vice na chapa de Jorge Seba.

Segundo consta, existe uma promessa de que o PL indicará o vice na chapa pela reeleição, em troca de uma emenda no valor de R$ 20 milhões. Essa prerrogativa coloca o PL em uma posição estratégica para escolher o candidato a vice-prefeito, com nomes como: Luiz Torrinha, Rodrigo Beleza e o Sargento Marcos Moreno (ex-secretário de Trânsito) disputando internamente a indicação.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa a ser chefiada por Miguel Maturana, que já possui experiência na gestão pública. Uma vez que foi Secretário Municipal de Gestão Administrativa durante o mandato do ex-prefeito Junior Marão, e agora retorna ao serviço público para integrar a equipe de Jorge Seba.

O rearranjo da equipe é a segunda de peso em duas semanas, já que recentemente o comando da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental) também passou por uma recalibragem, já que o então superintendente Gustavo Galo foi substituído pelo engenheiro Marcelo Cambrais. Galo assumiu outra função interna na Autarquia.