AINDA NÃO VOTOU? Veja o que levar e confira onde votar em Votuporanga

Eleitores têm até as 17h deste domingo (4) para comparecer às urnas; celular não pode entrar na cabine e a “colinha” de papel é permitida

A votação das Eleições 2026 continua neste domingo em Votuporanga. As urnas foram abertas às 8h e permanecem disponíveis até as 17h. O eleitor que chegar ao local de votação e estiver na fila até o horário de encerramento poderá exercer o direito ao voto.

Votuporanga pertence à 147ª Zona Eleitoral. O cadastro eleitoral de 2026 aponta 69.072 eleitores aptos no município.

O que levar

O eleitor deve apresentar documento oficial com foto. O título de eleitor em papel não é obrigatório. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.

O celular não pode ser levado para a cabine de votação. O aparelho deve permanecer no local indicado pelos mesários. Por outro lado, a tradicional “colinha” em papel, com os números dos candidatos, é permitida e recomendada para agilizar a votação.

Confira escola e seção antes de sair

Abaixo está uma relação de referência das seções por local de votação.

CEM Deputado Narciso Pieroni — Rua Itacolomi, 3095

Seções de referência: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 130, 175 e 254

Fundação Educacional de Votuporanga (Unifev) — Rua Pernambuco, 4196

Seções: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 121, 195, 218 e 274

EE Prof. Cícero Barbosa Lima Junior — Rua Brasília, 3474

Seções: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 128, 156, 172 e 251

CEM Prof. Orozimbo Furtado Filho — Simonsen — Rua Boa Vista, 1281

Seções: 49, 50, 127 e 256

EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa — Rua Rio Grande, 3802

Seções: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 134, 178, 197, 255 e 263

CEM Prof. Faustino Pedroso — Rua Vila Rica, 2943

Seções: 58, 59, 60, 61, 85, 92, 96, 105, 125, 149, 168, 190, 206 e 226

EE Profª Uzenir Coelho Zeitune — Rua Pará, 2897

Seções: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 119, 151, 170, 196, 217 e 229

CEM Profª Clary Brandão Bertoncini — Rua Rio Grande, 1719

Seções: 70, 71, 72, 73, 88, 99, 123, 176 e 253

EE Profª Enny Tereza Longo Fracaro — Rua Sebastião Cechini, 2617

Seções: 74, 75, 76, 77, 78, 102, 112, 118, 139, 150, 173, 186 e 194

EE Profª Esmeralda Sanches da Rocha — Rua Carlos Alberto Andrade Santoro, 1927

Seções: 81, 82, 83, 84, 103, 110, 126, 171, 200, 213 e 249

CEM Profª Irma Pansani Marin — Rua Francisco Luiz Ferreira, 1949

Seções: 87, 94, 95, 100, 116, 142, 154, 169 e 192

ETEC Frei Arnaldo Maria de Itaporanga — Rua Ceará, 4360

Seções: 124, 157, 203 e 227

CEM Profª Maria Izabel Martins de Oliveira (MIMO) — Avenida Vale do Sol, 4873

Seções: 40, 41, 42, 86, 93, 104 e 114

CEM Prof. Benedito Israel Duarte — Rua Elaine Cristina Jardinete, 2628

Seções: 137, 145, 153, 161, 166, 174, 188, 198, 209, 221, 232, 239, 248 e 266

CEM Profª Anita Liévana Camargo — Rua João da Cruz Oliveira, 2551

Seções: 199, 210, 215, 231, 235, 242, 252, 276 e 283

CEM Profª Maria Martins e Lourenço — Travessa Arcanjo Joaquim Souza, 3200

Seções: 205, 212, 223, 230, 237, 244, 265 e 281

CEM Profª Neyde Tonanni Marão — Avenida Conde Francisco Matarazzo, 1965

Seções: 135, 163, 185, 219, 247 e 284

CEMEI Profª Orozília do Carmo Ferreira — Avenida Nove de Julho, 2125

Seções: 259, 270, 273, 282 e 287

Escola SESI nº 435 — Rua São Paulo, 1820

Seções: 262, 271, 275 e 285

Dinâmica Escola de Educação Básica — Rua Denizart Vidigal, 3620

Seções: 138, 160, 183, 201, 216, 234, 250 e 280

EE Profª Maria Nívea Costa Pinto Freitas — Rua Suíça, 1242

Seções: 106, 132, 158, 182, 207, 233, 243 e 277

EE Sebastião Almeida Oliveira — Rua Valdevir de Oliveira Guena, 2960

Seções: 107, 117, 147, 162, 177, 189, 246 e 278

Mantenedora Integrada de Ensino — Rua Rio de Janeiro, 3334

Seções: 131, 143 e 179

CEM Prof. Geyner Rodrigues — Rua Deoclécio Lasso, 922

Seções: 136, 165, 204 e 220

Faculdade Futura — Avenida Vale do Sol, 4876

Seções: 261, 272 e 286

Antes de sair de casa

Como a eleição de 2026 tem 31 locais em Votuporanga, o Diário recomenda que o eleitor faça uma última conferência pelo e-Título, na opção “Onde votar”, ou pelo Autoatendimento Eleitoral. A consulta apresenta a zona, seção e endereço atualizado.

SERVIÇO

✓ Documento oficial com foto

✓ Celular não entra na cabine

✓ Colinha em papel é permitida

✓ Confira escola e seção antes de sair

✓ Votação até as 17h

Diário de Votuporanga — Eleições 2026