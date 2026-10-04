VOTAÇÃO COMEÇA — Eleitores de Votuporanga já podem votar; urnas ficam abertas até as 17h

Primeiro turno das Eleições 2026 começou às 8h deste domingo; eleitores escolherão deputados, senadores, governador e presidente da República

A votação do primeiro turno das Eleições 2026 começa às 8h deste domingo (4) em Votuporanga e em todo o país. Os eleitores terão até as 17h, pelo horário de Brasília, para comparecer às suas seções eleitorais e registrar seus votos.

Neste domingo, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

A Justiça Eleitoral orienta o eleitor a conferir previamente o local e a seção de votação. A consulta pode ser realizada pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral e pelo aplicativo e-Título.

Documento com foto

Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto. O título eleitoral impresso não é obrigatório. O e-Título também pode ser utilizado para identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.

O eleitor pode levar uma “colinha” de papel com os números de seus candidatos. Já o telefone celular e outros equipamentos capazes de registrar imagens não podem ser levados para a cabine de votação.

Votação até as 17h

As urnas permanecem abertas até as 17h. Quem estiver na fila para votar no horário de encerramento terá assegurado o direito de exercer o voto.

A partir das 17h começa o processo de encerramento das seções, com emissão dos boletins de urna e transmissão dos dados para totalização pela Justiça Eleitoral.

Diário acompanha as eleições

O Diário de Votuporanga acompanha as Eleições 2026 durante todo este domingo, com atualizações no site e nas redes sociais.

Durante a manhã e a tarde, a cobertura trará informações de serviço e os principais acontecimentos relacionados à votação. Após o fechamento das urnas, o Diário concentrará a cobertura na apuração e no desempenho dos candidatos entre os eleitores de Votuporanga, além dos resultados oficiais das principais disputas estaduais e nacionais.

Acompanhe durante todo o dia o site e as redes sociais do Diário de Votuporanga.