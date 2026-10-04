Homem morre na Prainha de Mira Estrela; causa da morte ainda é investigada

Vítima trabalhava como soldador para empresa terceirizada que prestava serviços à Prefeitura de Fernandópolis; primeiras informações apontavam afogamento, mas causa ainda não está oficialmente esclarecidaUm homem que trabalhava para uma empresa terceirizada prestadora de serviços à Prefeitura de Fernandópolis morreu na manhã de sábado (3), na Prainha de Mira Estrela, um dos principais pontos turísticos da região.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h. A vítima, conhecida pelo apelido de “Cremosinho”, trabalhava como soldador no Almoxarifado Central de Fernandópolis.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem não resistiu e teve a morte constatada no local.

As primeiras informações que circularam após a ocorrência indicavam que a vítima teria sofrido um afogamento. No decorrer do sábado, entretanto, surgiu uma versão diferente sobre as circunstâncias da morte.

Segundo informações divulgadas pela imprensa regional e atribuídas a uma fonte oficial, o trabalhador participava de uma confraternização com amigos antes de passar mal. Outras pessoas que estavam no grupo também teriam recebido atendimento na Unidade Municipal de Saúde de Mira Estrela.

Até o momento, porém, não há confirmação pública de laudo médico ou pericial estabelecendo oficialmente a causa da morte. Por esse motivo, a informação inicial de afogamento deve ser considerada preliminar.

O caso deverá ser esclarecido a partir dos registros da ocorrência e dos exames realizados pelos órgãos responsáveis.

A Prainha de Mira Estrela fica às margens do Rio Grande e é um dos principais pontos de lazer e turismo do município, recebendo visitantes de diversas cidades do Noroeste Paulista, incluindo Fernandópolis e Votuporanga.

O Diário acompanha o caso e atualizará as informações assim que houver confirmação oficial sobre a causa da morte e a identificação completa da vítima.