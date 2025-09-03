Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Parque das Nações participam de capacitação sobre emergência e primeiros socorros

Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga investe em treinamentos para aprimorar atendimento à população.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, segue investindo em capacitações voltadas aos colaboradores, com o objetivo de garantir um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e de qualidade para a população.

Na última semana, os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias da Unidade de Saúde da Família “Daniele Cristine Lamana”, no bairro Parque das Nações, participaram de uma capacitação em saúde e emergência sobre primeiros socorros, realizado em parceria com alunos da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

Na capacitação, os profissionais reconheceram situações de urgência no território, como aplicar medidas básicas de primeiros socorros, acionar o serviço de saúde de forma correta, garantir a segurança do profissional e da vítima. Além disso, reforçaram sobre o conceito de primeiros socorros, conjunto de ações imediatas prestadas à vítima, com o objetivo de preservar a vida, evitar complicações e manter condições até chegada de atendimento especializado.

As condutas gerais envolvem manter a calma, verificar segurança do local, proteger a si mesmo e à vítima, acionar o SAMU (192) e prestar apoio básico. Os profissionais ainda aprenderam sobre hemorragias, fraturas e entorses, queimaduras, engasgo, desmaios e convulsões.

“Os agentes de saúde são peças-chave na saúde da comunidade. Mantê-los em capacitação e formações de maneira atualizada salva vidas e fortalece a confiança da população””, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.

A administração da unidade é uma gestão compartilhada entre Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, e OSS (Organização Social de Saúde) Santa Casa de Votuporanga.