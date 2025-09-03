Unifev abre processo seletivo para docente de Fisioterapia

Inscrições já estão abertas no site da Instituição; candidatos devem se inscrever até o dia 18 de setembro.

A Unifev está com edital aberto para a para a seleção e eventual contratação de um docente de Fisioterapia. É necessário possuir a graduação e a pós-graduação lato sensu na área reconhecidos ou credenciados pelo Ministério da Educação (MEC), e a inscrição ativa no respectivo conselho de classe.

Os candidatos interessados devem se inscrever até o dia 18 de setembro, preenchendo a ficha de inscrição eletrônica disponível no site da Instituição. É necessário informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.

O processo seletivo será composto por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. Tempo de experiência profissional e em docência possuem valoração. O resultado final será divulgado no dia 20 de outubro, a partir das 17h.

O edital completo e mais informações podem ser acessados pelo link unifev.edu.br/trabalheconosco.