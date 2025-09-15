Adolescente morre ao cair de altura de 13 metros em parque aquático 

O caso ocorreu dentro do Thermas dos Laranjais nesta segunda-feira (15), em Olímpia/SP. Em nota, o parque informou que presta apoio à família do adolescente.
Um adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira (15.set) dentro de um parque aquático em Olímpia/SP.
Conforme o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira teria caído da parte superior da torre de acesso de um complexo de toboáguas, de aproximadamente 13 metros de altura.
Ainda conforme o registro policial, ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu. A informação também foi confirmada pela assessoria de imprensa do Thermas dos Laranjais.
Conforme a nota, a vítima visitava o parque, que estava em funcionamento, quando sofreu o incidente.
A direção do parque informou que, neste momento de dor, a prioridade é oferecer assistência necessária à família do adolescente. Esclareceu ainda que se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades durante a apuração das circunstâncias do ocorrido.
O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita.