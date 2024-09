Três cidades da região realizam eventos solidários em prol do Hospital de Base

As cidades de Tanabi, José Bonifácio e Santa Albertina recebem neste domingo (22) eventos solidários em prol do Hospital de Base de Rio Preto, referência para o atendimento de mais de 1,5 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

Em Tanabi, o 4º Leilão de Gado tem início a partir das 11 horas, no Tanabi Leilões, localizados na Rodovia Bady Bassitt, 59-243- Tanabi. Cerca de 30 animais serão leiloados no evento, entre gado, burro e cabrito.

Também a partir das 11 horas, acontece o 8º Almoço e Leilão de Gado de José Bonifácio. Sediado na igreja Monte Alegre de José Bonifácio, o evento contará com cerca de 50 bezerros e prendas leiloadas. Para o almoço, será servido churrasco, linguiça, arroz, feijão gordo e salada, ao preço de R$ 35 por pessoa.

Já a 1ª Costela de Chão de Santa Albertina acontece a partir das 12 horas, no Salão Paroquial da cidade. O cardápio será composto por costela fogo de chão, alcatra e linguiça toscana, acompanhadas por arroz, farofa, vinagrete e mandioca (cebola e pimentão). Convites podem ser adquiridos R$ 50.

Alianças Estratégicas

Auxiliando no custeio e manutenção da medicina de alta performance oferecida pelo Hospital de Base (HB), o departamento de Alianças Estratégicas da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter aporte financeiro que garantem investimentos em inovações e alta tecnologia e garantem atendimento médico a quem precisa, transformando cada investimento em saúde para a Rio Preto e região.

