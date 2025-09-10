Incêndio atinge casa em Cardoso 

O imóvel localizado na Rua Maria Tadei Leiro, no bairro Vila Urias de Paula, estaria abandonado. Não há informações sobre feridos.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência localizada na Rua Maria Tadei Leiro, no bairro Vila Urias de Paula, em Cardoso/SP, na noite desta terça-feira (9.set).

De acordo com o apurado, o imóvel estaria abandonado, o que levanta a hipótese de que o incêndio possa ter sido provocado de forma intencional. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre as causas do fogo.

O risco do fogo se espalhar para casas vizinhas gerou apreensão e moradores improvisaram mangueiras para combater as chamas. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, assim como a Defesa Civil. Não há informações sobre feridos.

As circunstâncias do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil.