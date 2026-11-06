Acidentes mobilizam equipes de resgate em duas rodovias de Votuporanga 

Colisão entre caminhões na Euclides da Cunha (SP-320) e batida envolvendo veículo da Prefeitura de Cardoso na Péricles Bellini (SP-461) movimentaram Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária.

Duas ocorrências de trânsito mobilizaram equipes de emergência na noite desta quinta-feira (5.nov) em Votuporanga/SP. Os acidentes aconteceram em duas importantes rodovias que cortam o município e exigiram atendimento do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Militar Rodoviária.

O primeiro acidente foi registrado por volta das 22h10, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do Rotary Club e da Krik Eventos, no sentido Votuporanga-Fernandópolis.

Segundo as informações apuradas, dois caminhões seguiam pela rodovia quando ocorreu uma colisão traseira. Com a força do impacto, um dos veículos perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, cruzou a pista contrária e parou próximo ao alambrado da Krik Eventos.

Apesar dos danos significativos causados aos caminhões, os dois motoristas saíram ilesos e recusaram atendimento médico. Equipes do DER atuaram na sinalização da rodovia durante os trabalhos.

Pouco depois, outra ocorrência foi registrada na Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

A colisão envolveu um veículo pertencente à Prefeitura de Cardoso e outro automóvel. De acordo com as informações iniciais, o segundo veículo teria cruzado o trevo e atingido violentamente o carro oficial, que transportava três pessoas.

O motorista do veículo municipal, servidor público da Prefeitura de Cardoso, teria sofrido uma fratura em uma das costelas e recebeu atendimento das equipes de resgate. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes do outro automóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária estiveram no local prestando atendimento e auxiliando na organização do tráfego.

As circunstâncias dos dois acidentes serão apuradas pelas autoridades competentes.