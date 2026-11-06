2º Cartório de Notas de Votuporanga terá plantão para orientar população sobre regularização de imóveis 

Atendimento especial será realizado neste sábado (7), das 9h às 13h, com orientações gratuitas sobre escrituras, documentação imobiliária, inventários e divórcios.

O 2º Cartório de Notas de Votuporanga realizará neste sábado (7.nov), um atendimento especial destinado à população interessada em esclarecer dúvidas sobre a regularização de imóveis e procedimentos relacionados à documentação de propriedades.

A iniciativa integra a Jornada Notarial 2026, que tem como tema “Segurança Jurídica nas Transações Imobiliárias”, e busca ampliar o acesso da população a informações sobre os procedimentos necessários para manter a documentação dos imóveis em situação regular.

O atendimento será realizado das 9h às 13h, na sede do cartório, localizada na Rua Pernambuco, nº 3.266, em Votuporanga.

Durante a ação, os interessados poderão buscar orientações sobre escrituras públicas, documentação de imóveis e procedimentos notariais relacionados à transmissão de bens. Também poderão esclarecer dúvidas sobre inventários e divórcios.

Regularização imobiliária

A regularização de imóveis é uma medida importante para garantir segurança jurídica aos proprietários e evitar dificuldades em operações de compra, venda, doação e transmissão de patrimônio por herança.

Entre as situações que podem exigir orientação especializada estão imóveis adquiridos por contratos particulares, propriedades sem escritura definitiva e casos em que a documentação não corresponde à situação atual do bem.

A escritura pública, quando exigida por lei, formaliza juridicamente a negociação. Já o registro no Cartório de Registro de Imóveis é o procedimento que, em regra, efetiva a transferência da propriedade imobiliária.

A proposta do atendimento especial é aproximar os serviços notariais da comunidade, oferecendo informações que auxiliem os cidadãos a identificar os procedimentos adequados para cada situação.

A ação contará com orientações do 2º Cartório de Notas de Votuporanga, sob responsabilidade da tabeliã Gabriela Franco.

O atendimento especial será realizado neste sábado (7), das 9h às 13h, no 2º Cartório de Notas de Votuporanga, na Rua Pernambuco, nº 3.266. A população poderá procurar o local para obter esclarecimentos sobre regularização imobiliária e serviços notariais.