Atividade Delegada reforça segurança e preservação ambiental nos municípios 

Ações do Policiamento Ambiental contribuem para a limpeza urbana, proteção do meio rural e conscientização da população.

A Atividade Delegada tem se consolidado como uma importante ferramenta de apoio aos municípios, fortalecendo a segurança pública, a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. Por meio do Policiamento Ambiental, as ações realizadas permitem coibir irregularidades, orientar munícipes e proteger tanto a área urbana quanto a zona rural.

Durante fiscalização realizada no âmbito da Atividade Delegada, a equipe do Policiamento Ambiental flagrou uma tentativa de descarte irregular de resíduos sólidos em local destinado exclusivamente ao depósito de podas de árvores. No local, foi identificado um veículo com carretinha carregada com móveis domésticos, entulho de construção, isopor e outros materiais, que seriam descartados de forma inadequada.

O descarte irregular de resíduos sólidos representa um sério problema ambiental e de saúde pública, podendo causar contaminação do solo, poluição de áreas naturais, proliferação de animais peçonhentos e aumento do risco de doenças. Além disso, esse tipo de prática afeta diretamente produtores rurais, famílias do campo, crianças e animais, que acabam expostos a ambientes degradados e inseguros.

A atuação da Polícia Militar Ambiental, por meio da Atividade Delegada, possibilita não apenas a fiscalização, mas também a orientação e conscientização da população sobre a destinação correta dos resíduos, como o uso dos EcoTudos e dos locais apropriados para descarte de podas e materiais volumosos disponibilizados pelo município.

Além do aspecto ambiental, a Atividade Delegada amplia a presença policial, contribuindo para a sensação de segurança, especialmente em áreas rurais. O policiamento ostensivo auxilia na prevenção de crimes, na proteção do produtor rural e na preservação do patrimônio, promovendo tranquilidade às comunidades.

A parceria entre os municípios e a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, reforça o compromisso com a limpeza da cidade, a proteção do meio ambiente e a segurança da população, demonstrando que ações integradas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar coletivo.