Câmara vota três projetos de denominação de vias e área de lazer na segunda-feira 

Propostas em pauta na 40ª sessão ordinária homenageiam moradores com a denominação de rua e sistema de lazer em loteamentos de Votuporanga.

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (9.nov), às 18h, a 40ª sessão ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, os vereadores deverão analisar três projetos de lei voltados à denominação de espaços públicos em novos loteamentos da cidade.

O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei nº 182/2026, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PP), que propõe a denominação da Rua Olga Cortapasso Barbosa, localizada no loteamento Parque Esplanada.

Também será apreciado o Projeto de Lei nº 197/2026, apresentado pelo vereador Marcão Braz (PP), que denomina como José Serezo Ruiz o sistema de lazer localizado no mesmo loteamento.

Já o Projeto de Lei nº 202/2026, de autoria do vereador Ricardo Bozo (Republicanos), prevê a denominação da Rua Antônio Moacir Amâncio, situada no loteamento Parque Boa Vista I e II.

A sessão será realizada no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” e poderá ser acompanhada presencialmente ou pelos canais oficiais da Câmara Municipal.