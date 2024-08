Adolescente em bicicleta morre atropelado; motorista sem CNH foge e é preso 

O caso ocorreu na noite de terça-feira (27) em uma estrada rural do bairro Macumã, em Palmeira d’Oeste/SP.

Um adolescente, de 15 anos, morreu atropelado em uma estrada rural em Palmeira d’Oeste/SP. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo. O caso ocorreu na noite de terça-feira (27.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência na “mata dos macacos”, no bairro Macumã. No local, Marcos Vinicius Bergamasco Martins estava caído no meio da estrada, respirando e sangrando pela boca.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima morreu no pronto socorro da cidade.

No local, o para-choque com a placa do veículo estava jogado no chão. A polícia identificou o motorista, L.B.S., de 19 anos, em uma vicinal que liga a cidade ao município de Marinópolis/SP. O motorista confessou o crime e disse que errou uma marcha do carro. Alegou ainda, que fugiu do local por medo de represália e por não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista passou por teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo com pena aumentada por não possuir carteira de habilitação e por ter deixado de prestar socorro à vítima do acidente.

