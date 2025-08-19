ACV e Flash Net anunciam ganhadores da  Campanha do Dia dos Pais em Votuporanga

A entrega dos prêmios será sábado (23/8), às 9h30, na Flash Net

A manhã do último sábado (16/08) foi de celebração e muita sorte em Votuporanga, durante o sorteio da Campanha do Dia dos Pais, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) em parceria com a Flash Net Brasil. Realizado na Concha Acústica, o sorteio distribuirá R$ 37 mil em prêmios para consumidores que prestigiaram o comércio local.

O grande destaque da manhã foi a entrega da moto Honda Bros 0km para Silvia Cardoso, 49 anos, dona de casa, moradora da área rural de Votuporanga. Muito emocionada ao receber a notícia por telefone logo após o sorteio, Silvia agradeceu a oportunidade e contou que nunca imaginou sair premiada em uma campanha dessa dimensão.

Além da moto, a campanha contemplou cinco consumidores com vales-compra de R$ 1.000,00 cada e outros cinco com planos de internet Flash Net.

Os ganhadores dos planos de internet por seis meses foram: Tayanara Gonçalves – Super Malhas; Telma Rocha – Rosa Mística; Djalma Lúcia (Sebastianópolis do Sul)– Posto Vilar; Adriano Alves – Posto Vilar; Reinaldo Eliezer – Posto Vilar.

Os ganhadores dos vales de R$ 1.000,00 foram José Guarizo – Porecatu; Henrique de Souza – Joia; Sueli Ortiz – Santa Cruz; Andréia Santos Alvares – Ótica Luz; Leonardo Moraes – Vilar. Dos 11 sorteados, cinco preencheram os cupons após compras no Posto do Vilar, entre eles a ganhadora da moto, Silvia Cardoso.

A presidente da ACV, Natália De Haro, destacou a importância da campanha para o comércio e para os consumidores. “Momentos como esse nos enchem de alegria, porque mostram o quanto nosso comércio é forte e valorizado. A emoção da Silvia representa a emoção de todos que acreditam em comprar em Votuporanga.”

A ação contou com o apoio da Flash Net, patrocinadora master da campanha, e foi acompanhada por autoridades, lojistas, imprensa e população em geral.

