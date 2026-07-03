“Aquece Votu”: campanha do Fundo Social segue com arrecadações até 31 de julho 

Iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga recebe doações de agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A campanha “Aquece Votu”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, segue arrecadando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação até o dia 31 de julho. Lançada em abril, a iniciativa chega à sua sexta edição consecutiva mobilizando a solidariedade da população para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

Realizada anualmente, a campanha reúne moradores, empresas, clubes de serviço, instituições e diversos parceiros em uma grande corrente de solidariedade, contribuindo para que mais famílias enfrentem o período de frio com conforto, dignidade e acolhimento.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, destaca que a iniciativa une a solidariedade da população ao trabalho das entidades assistenciais para atender quem mais precisa durante o inverno: “Cada doação representa um gesto de cuidado com o próximo. Um agasalho ou um cobertor pode levar mais conforto, proteção e dignidade para quem enfrenta o frio em situação de vulnerabilidade. Com o apoio das entidades assistenciais, conseguimos fazer essas doações chegarem às famílias que realmente precisam.”

As doações de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação podem ser entregues em qualquer um dos pontos de arrecadação ou diretamente no Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Rua Pará, n.º 3.227, anexo ao Paço Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.

Pontos de arrecadação