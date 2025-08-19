Homem morre após veículo capotar na Rodovia Euclides da Cunha 

O acidente foi registrado no trecho de Santana da Ponte Pensa/SP, na madrugada deste domingo (17).

Um homem de 36 anos morreu em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na madrugada deste domingo (17.ago), em Santana da Ponte Pensa/SP.

Conforme a Polícia Rodoviária, o veículo Ford/Ecosport capotou no quilômetro 613 por volta das 3h. O condutor identificado como Cássio Flaviano Félix da Luz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Santa Fé do Sul/SP, onde foi constatado o óbito.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Rodoviária recebeu a informação de que um caminhão rodotrem, com nove eixos, parou em um posto fiscal no Estado do Mato Grosso do Sul e estava com a traseira danificada.

Questionado, o condutor do caminhão disse que ouviu um pequeno barulho, mas não viu nada de anormal e acabou nem percebendo o acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Diante disso, a ocorrência será encaminhada para a Polícia Civil fazer uma investigação mais detalhada e tentar descobrir as causas do capotamento do automóvel.