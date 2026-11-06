SOBRIEDADE JÁ

ODEIO SEGUNDA-FEIRA

Esses dias, encontrei nas redes sociais uma página com milhares de seguidores e um título sincero: “Odeio segunda-feira”. Fiquei pensando: uma semana tem 168 horas, e a segunda ocupa 24H. Portanto, quem odeia esse dia, odeia mais de 14% da própria semana. É como sair para uma viagem de sete dias e decidir, antes de partir, que um deles será ruim.

É claro que ninguém acorda sorrindo sempre. Existem cansaços, contas, compromissos e despertadores que tocam sem caridade. Mas transformar um dia inteiro em inimigo não melhora a vida, apenas acrescenta mau humor à bagagem.

A segunda-feira não tem culpa de chegar depois do domingo. Ela traz a oportunidade de recomeçar, corrigir rotas e retomar projetos. Em vez de recebê-la com antipatia, enxergue-a como um recomeço.

Troque “odeio segunda-feira” por “amo a minha vida”. Afinal, quem vive oitenta anos odiando todas as segundas-feiras entrega mais de onze anos à reclamação. É tempo demais para desperdiçar.

A vida é um presente inteiro, não apenas os dias agradáveis. Comece a semana agradecendo: Deus escreve páginas interessantes na nossa vida sem escolher o dia da semana.

“Este é o dia que o Senhor fez; alegremo-nos e exultemos nele.” (Salmo 118,24)

VOCÊ É GRANDE DEMAIS OU ESTÁ FURADO?

Um recipiente só transborda quando está cheio. Parece simples, mas temos dificuldade de chegar a esse ponto. Queremos mais atenção, afeto, reconhecimento e coisas. Recebemos tanto e, ainda assim, continuamos vazios. Talvez o problema seja um destes dois: ou nos julgamos grandes demais para acolher, e estar cheios, ou estamos furados demais para conservar o que recebemos.

Pense no mar. Ele recebe as águas dos rios porque está abaixo deles. Há uma lição nessa geografia: para acolher, é preciso humildade. Quem se coloca acima dos outros acaba sem espaço para aprender e receber.

Também existem vazamentos. Recebemos carinho e respondemos com ingratidão; ganhamos oportunidades e as deixamos escapar; recebemos perdão, mas guardamos ressentimentos. Depois perguntamos por que continuamos vazios.

Jesus revelou a grandeza do amor não em um trono, mas do alto de uma cruz. De seu lado aberto jorraram sangue e água, sinais de uma entrega sem medidas. Ele não guardou o amor: ofereceu-o.

Quer transbordar? Aproxime-se da fonte, diminua o orgulho e conserte os vazamentos do egoísmo, Deus continua oferecendo amor, cabe a nós criar espaço para recebê-lo e coragem para partilhá-lo.

“Quem crê em mim do seu interior manarão rios de água viva.” (João 7,38)

NA SUA AGENDA CONSTA VOCÊ?

A agenda está cheia? Trabalho, mensagens, reuniões, tarefas… Mas existe uma pergunta que merece espaço nessa correria: você colocou você na sua agenda? Entre tantos horários reservados aos outros, talvez tenha ficado de fora quem acompanha você em todos os compromissos: você mesmo.

É curioso: sabemos quando o banco fecha, quando as crianças saem da escola e até o vencimento daquela conta insistente. Mas, para cuidar de nós, sempre aparece um motivo para deixar para amanhã. E o amanhã já está lotado.

Amar a si mesmo não é egoísmo. É reconhecer que somos obra de Deus e merecemos cuidado. Jesus ensinou a amar o próximo como a nós mesmos.

Reserve tempo para rezar, descansar, ouvir música, caminhar ou tomar um café com alguém interessante, sem olhar o relógio. Nem tudo precisa ser produtivo. Às vezes, a alma só precisa respirar.

Coloque seu nome na agenda de hoje. Não marque esse encontro para depois, e nem desmarque depois, de que adianta uma agenda cheia, quem deveria vivê-la está sempre ausente? Você é um projeto de Deus que merece atenção agora.

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 22,39)

AMOR, CLÁUSULA PÉTREA DA LEGISLAÇÃO DIVINA

Você já percebeu que existem poderes capazes de organizar a sociedade e outros capazes de transformar corações? Recentemente, estive no plenário do Senado Federal, em Brasília. Aquele espaço convida a pensar no peso das decisões coletivas.

Lembrei-me de um pai que deu ao filho um quebra-cabeça com o mapa do mundo de um lado, e o rosto de uma pessoa do outro, o menino montou primeiro o rosto e, ao terminar, percebeu que o mundo também estava no lugar.

Nesses quase 22 anos de Instituto Novo Sinai, aprendi algo parecido. Leis e políticas públicas são necessárias, mas a transformação precisa alcançar a pessoa, sua história e sua esperança.

No Senado, protege-se o coletivo; no Instituto, ajudamos pessoas a reconstruir a própria história. Uma sociedade mais justa começa quando ninguém é tratado como descartável.

Na legislação divina, o amor é cláusula pétrea: não se revoga nem deveria admitir exceções. Ele nos ensina a cuidar de pessoas; pessoas cuidadas podem transformar famílias, comunidades e nações.

“Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; porém, a maior delas é a caridade.” (1 Coríntios 13,13)

AINDA DÁ TEMPO DE PARAR DE PERDER TEMPO

Se você atualizasse sua lista de perdas, colocaria o tempo nela? Talvez não. Procuramos chaves, lamentamos dinheiro e oportunidades perdidos. Mas o tempo, justamente aquilo que mais perdemos, quase nunca aparece nessa lista.

Você venderia um segundo da sua vida por um real? E por dez, cem ou mil? A proposta parece tentadora. Só existe um detalhe: o dinheiro pode voltar; o segundo, não. Uma palavra cruel pode mudar uma história.

Quando alguém chega à velhice ou percebe a fragilidade da vida, raramente pede mais dinheiro. Pede tempo: para abraçar, conversar, pedir perdão ou dizer “eu te amo”. Só então percebemos que ele não é infinito.

Não precisamos viver correndo; precisamos viver presentes. Dê atenção a quem está perto, faça hoje o bem que não precisa esperar e não adie uma reconciliação.

Revise sua lista de perdas. Talvez seja possível recuperar um abraço ou uma conversa. Não podemos comprar o tempo de volta, mas podemos decidir melhor o que fazer com ele.

Ainda dá tempo de parar de perder tempo. E esse tempo começa agora.

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.” (Salmo 90,12)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

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