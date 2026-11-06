Modernização no serviço de leitura pode gerar economia de mais de R$ 700 mil por ano para Saev Ambiental 

Semelhante ao serviço de coleta de lixo, trabalho será executado por uma empresa especializada contratada mediante licitação.

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) está preparando uma mudança no serviço de leitura dos hidrômetros do município que deverá gerar uma economia superior a R$ 700 mil por ano aos cofres públicos. A iniciativa prevê a contratação de uma empresa especializada, mediante licitação, para executar essa atividade, em um modelo semelhante ao já utilizado em outros serviços públicos, como a coleta de lixo e a varrição de ruas, por exemplo.

A proposta é resultado de estudos técnicos desenvolvidos ao longo dos últimos dois anos, que incluíram visitas a municípios como Itu, São José do Rio Preto e Catanduva, onde o modelo já é adotado há anos. Em São José do Rio Preto, por exemplo, esse modelo de prestação de serviços já é adotado há mais de uma década e em Catanduva há mais de 20 anos.

O objetivo é modernizar os procedimentos operacionais, reduzir despesas e ampliar a eficiência dos serviços, acompanhando o crescimento da cidade e a expansão das redes de água e esgoto. Atualmente, a Saev realiza aproximadamente 45 mil leituras de hidrômetros por mês, sendo cerca de 37 mil com impressão e entrega simultânea das contas de água e esgoto e outras 8 mil sem impressão. O trabalho também envolve cerca de 1.500 entregas mensais de faturas em endereços alternativos, além de 180 análises em campo relacionadas a solicitações de revisão de leituras.

O crescimento de Votuporanga também foi considerado no planejamento. Levantamento do Departamento de Engenharia da autarquia identifica 12 empreendimentos imobiliários em andamento ou em diferentes fases de aprovação, que somam 5.335 novos lotes. A expansão deverá aumentar a demanda por leituras, faturamento e outros serviços, exigindo uma estrutura operacional capaz de acompanhar o desenvolvimento do município.

O superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, esclarece que a mudança está restrita à execução de atividades específicas e não altera a natureza pública da autarquia ou sua responsabilidade pelos serviços prestados à população.

“É importante deixar claro que a Saev não será privatizada. O que estamos fazendo é buscar uma forma mais eficiente e econômica de realizar a leitura dos hidrômetros, assim como já acontece com outros serviços públicos. Estamos falando de uma economia de mais de R$ 700 mil por ano, recursos que poderão ser direcionados para outras necessidades da autarquia. E tudo isso sem demitir servidores ou reduzir salários. A Saev continua pública, e nosso compromisso é melhorar cada vez mais os serviços prestados à população”, afirma.

Além da economia, a modernização deverá proporcionar maior eficiência nas medições, aprimorar o controle operacional e contribuir para a qualidade do atendimento aos usuários. A contratação de uma equipe especializada permitirá organizar os serviços de acordo com a demanda, evitando a necessidade de remanejamentos frequentes de servidores.

Servidores terão empregos preservados

A Saev Ambiental reforça que a mudança não resultará na dispensa de servidores nem provocará redução salarial. Os profissionais continuarão integrando o quadro da autarquia, com a remuneração e os direitos de seus respectivos concursos públicos preservados, exercendo atividades compatíveis com as atribuições previstas em seus respectivos cargos.

O estudo também considera as atribuições previstas para o cargo de Agente Técnico Operacional, na especialidade de Cobrança e Faturamento, que incluem, além da leitura e entrega de contas, atividades relacionadas ao cadastro de consumidores, faturamento, vistorias e outros serviços internos e externos. Dessa forma, a reorganização permitirá aproveitar os profissionais em diferentes setores, respeitando as funções estabelecidas no edital do respectivo concurso público.

A proposta já foi apresentada aos vereadores durante reunião de comissões da Câmara Municipal e discutida internamente com os servidores, ocasiões em que foram esclarecidos os objetivos da iniciativa e os benefícios esperados com a modernização do serviço.

Autarquia permanece pública

A Saev Ambiental ressalta que a contratação de uma empresa especializada para a execução da leitura dos hidrômetros não significa a privatização da autarquia. Trata-se da contratação de um serviço operacional específico, assim como já ocorre com a coleta de lixo, a varrição de ruas e outras atividades executadas por empresas contratadas pelo poder público.

A iniciativa tem como objetivo aprimorar os serviços prestados à população de Votuporanga, ampliar a capacidade de atendimento da Saev Ambiental diante das novas demandas geradas pelo crescimento do município e economizar dinheiro público. A medida também busca reduzir despesas e melhorar as condições de trabalho dos servidores.

O procedimento será realizado mediante licitação pública, mantendo sob responsabilidade da autarquia a gestão, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, além de todas as demais atribuições relacionadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e meio ambiente.